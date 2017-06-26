"Арсенал" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен

Теги арсенал лондонманчестер ситиалексис санчессерхио агуэро

"Арсенал" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обменЛондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен своими футболистами, информирует Daily Star.

По сведениям издания, два клуба рассматривают вариант, при котором форвард "канониров" Алексис Санчес отправится в стан "горожан", а в обратном направлении проследует ведущий бомбардир команды Хосепа Гвардиолы Серхио Агуэро.

Напомним, агент заявил, что Агуэро останется в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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8 Саутгемптон 38 46
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