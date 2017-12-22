"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за бека "Бернли" Тарковски

Теги арсенал лондонманчестер ситибернли

"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за бека "Бернли" Тарковски

"Арсенал" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к защитнику "Бернли" Джеймсу Тарковски, сообщает The Times.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сам игрок не прочь перейти в клуб, который будет выступать в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне 25-летний Тарковски провел за "Бернли" 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Вест Бромвич" намерен купить форварда "Ньюкасла". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов