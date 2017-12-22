"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за бека "Бернли" Тарковски

"Арсенал" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к защитнику "Бернли" Джеймсу Тарковски, сообщает The Times.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сам игрок не прочь перейти в клуб, который будет выступать в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне 25-летний Тарковски провел за "Бернли" 18 матчей и не отметился результативными действиями.

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