"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"

Теги арсенал лондонманчестер ситиреал мадридмартин эдегор

"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за "Реал Сосьедад", попал на радары английских клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 20-летнего норвежца заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити". Отмечается, что мадридский клуб требует за своего игрока не менее 80 миллионов евро.

Эдегор перебрался в "Реал" в 2015 году. Однако с того времени он провел за первую команду всего два матча.

В прошлых сезонах "Реал" отправлял Эдегора в аренду в "Витесс" и "Херенвен".

Читайте также: "Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов

"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов