"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"
Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за "Реал Сосьедад", попал на радары английских клубов.
Как сообщает Goal.com, в услугах 20-летнего норвежца заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити". Отмечается, что мадридский клуб требует за своего игрока не менее 80 миллионов евро.
Эдегор перебрался в "Реал" в 2015 году. Однако с того времени он провел за первую команду всего два матча.
В прошлых сезонах "Реал" отправлял Эдегора в аренду в "Витесс" и "Херенвен".
Читайте также: "Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
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