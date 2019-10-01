"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за "Реал Сосьедад", попал на радары английских клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 20-летнего норвежца заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити". Отмечается, что мадридский клуб требует за своего игрока не менее 80 миллионов евро.

Эдегор перебрался в "Реал" в 2015 году. Однако с того времени он провел за первую команду всего два матча.

В прошлых сезонах "Реал" отправлял Эдегора в аренду в "Витесс" и "Херенвен".

Читайте также: "Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru