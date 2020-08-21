"Арсенал" и "Манчестер Сити" поспорят за полузащитника "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Уссам Ауар привлёк внимание двух топ-клубов АПЛ, сообщает ESPN.

По сведениям издания, купить 22-летнего француза хотят "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал".

При этом "канониры" готовы включить в сделку своего хавбека Маттео Гендузи.

В минувшем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 41 матч, забил 9 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 49,5 миллионов евро.

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