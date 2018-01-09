"Арсенал" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за Эванса

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс с большой долей вероятности в январе сменит клубную прописку, сообщает BBC.

По информации источника, борьбу за 30-летнего североирландца ведут "Арсенал" и "Манчестер Сити". За центрбека потенциальным покупателям придётся заплатить более 28 миллионов евро.

При этом "Арсенал" готов включить в сделку своего правого фулбека Матье Дебюши, в услугах которого заинтересован "Вест Бромвич".

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