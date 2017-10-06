Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются новым бразильским талантом, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "канониры" и "красные дьяволы" следят за прогрессом форварда молодежной команды "Сантоса" Юри Альберто, который привлек внимание английских грандов к своей персоне выступлениями за сборную Бразилии U-17.

Примечательно, что стоимость 16-летнего нападающего оценивается уже в 42 миллиона евро.

Напомним, "Арсенал" определился с заменой Санчесу. | soccernews.ru