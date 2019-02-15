"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за одного из лучших игроков "Порту"

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за одного из лучших игроков "Порту"

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к алжирскому полузащитнику "Порту" Ясину Браими, сообщает Correio da Manha.

По сведениям издания, английский клуб намерены подписать хавбека в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Порту". Таким образом, он может достаться англичанам бесплатно. Также алжирец входит в сферу интересов "Эвертона" и "Вулверхэмптона".

29-летний Браими выступает за "Порту" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых пасов.

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