"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" включились в гонку за хавбека ПСЖ

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" включились в гонку за хавбека ПСЖЛондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" включились в гонку за полузащитника французского ПСЖ Блеза Матюиди.

Как информирует The Sun, английские гранды намерены составит конкуренцию туринскому "Ювентусу", предложение которого в 15 миллионов евро по 30-летнему хавбеку парижане уже отклонили, так как за своего футболиста "красно-синие" намерены получить не менее 30 миллионов.

Отметим, что контракт Матюиди с ПСЖ истекает летом следующего года, и тогда игрок сможет покинуть свой клуб бесплатно.

Не пропустите: ведущий игрок "Арсенала" сообщил Венгеру о желании покинуть команду. | soccernews.ru

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