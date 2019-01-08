"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в 1/16 финала Кубка Англии

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Главным матчем этой стадии станет встреча между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".

Все пары этой стадии выглядят так:

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей"/"Лутон"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

"Брайтон" – "Вест Бромвич"

"Бристоль Сити" – "Болтон"

"Донкастер" – "Олдхэм"

"Ньюкасл"/"Блэкберн" – "Уотфорд"

"Уимблдон" – "Вест Хэм"

"Шрусбери"/"Сток Сити" – "Вулверхэмптон"

"Миллуолл" – "Эвертон"

"Аккрингтон" – "Дерби Каунти"/"Саутгемптон"

"Портсмут" – "Куинз Парк Рейнджерс"

"Суонси" – "Джиллингем"

"Мидлсбро" – "Ньюпорт"

"Барнет" – "Брентфорд"

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8 Уотфорд Уотфорд 21 29
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10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
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