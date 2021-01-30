"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей

В 21-м туре АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" остался на втором месте. "Арсенал" поднялся на восьмую строчку.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Арсенал": Лено, Бельерин, Соареш, Давид Луиз, Холдинг, Джака, Смит-Роу (Эдегор, 83), Пепе, Парти, Мартинелли (Виллиан, 46), Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Мактомини (Марсьяль, 37), Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 80).   

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