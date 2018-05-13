"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили сезон в АПЛ минимальными победами

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили сезон в АПЛ минимальными победами

Завершились еще несколько матчей 38-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" в гостях минимально победил "Хаддерсфилд", "Манчестер Юнайтед" дома с тем же счетом переиграл "Уотфорд", "Суонси" уступил "Стоку", "Кристал Пэлас" был сильнее "Вест Бромвича".

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Рэшфорд, 34 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Блинд (Эррера, 77), Рохо, Дармиан, Кэррик (Погба, 85), Янг (Шоу, 60), Мата, Мактомини, Санчес, Рэшфорд.

"Уотфорд": Гомес, Кэткарт, Холебас, Янмат, Кабаселе (Мариаппа, 21), Хьюз, Дукуре, Деулофеу (Дини, 63), Перейра, Ришарлисон, Грэй (Чалоба, 72).

"Хаддерсфилд" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 38 - 0:1

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Леве, Йоргенсен, Хогг (Уайтхэд, 87), Притчард, Инс (Депуатр, 61), Муй, Хадерджонай, Мунье (Биллинг, 79).

"Арсенал": Оспина, Холдинг, Колашинац (Монреаль, 68), Бельерин, Мустафи, Рэмзи, Ивоби (Мэйтленд-Найлз, 72), Мхитарян, Джака, Обамеянг (Уэлбек, 67), Ляказетт.

"Кристал Пэлас" – "Вест Бромвич" - 2:0 (0:0)
Голы: Заа, 70 - 1:0, ван Анхолт, 78 - 2:0

"Суонси" – "Сток Сити" - 1:2 (1:2)
Голы: Кинг, 14 - 1:0, Ндиайе, 31 - 1:1, Крауч, 41 - 1:2

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
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18 Суонси Сити 37 33
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