"Арсенал" и "Милан" поборются за хавбека "Шахтера"

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"Арсенал" и "Милан" поборются за хавбека "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Бернард попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает Sky Sports, за игрока поборются "Арсенал" и "Милан". Ранее сам игрок заявлял, что хочет покинуть донецкий клуб.

Отметим, что контракт Бернарда с "Шахтером" истекает этим летом.

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