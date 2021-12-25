"Арсенал" и "Милан" поспорят за чемпиона Европы-2016

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"Арсенал" и "Милан" поспорят за чемпиона Европы-2016

Фото твиттер Ренату Санчеша

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации журналиста Николо Скиры, "Арсенал" и "Милан" готовы купить португальского хавбека.

Рыночная стоимость победителя Евро-2016 оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "догами" действует до 2023 года.

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