"Арсенал" и "Монако" поборются за таланта "Ромы"

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"Арсенал" и "Монако" поборются за таланта "Ромы"

"Арсенал" и "Монако" проявляют интерес к турецкому вингеру "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает Football Italial.

По сведениям издания, английский и французский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 35 миллионов евро. Впрочем римляне оценивают игрока в 50 миллионов.

Также турок входит в сферу интересов "Атлетико" и дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне 20-летний Ундер провел за "Рому" 32 матча и забил 8 голов.

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