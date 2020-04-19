"Арсенал" и "МЮ" интересуются Усманом Дембеле

Два топ-клуба Англии интересуются форвардом "Барселоны" Усманом Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, команды еще не делали запросов о трансфере 22-летнего нападающего.

Каталонцы готовы продать француза за 60 миллионов евро, однако пока ни один клуб не согласился предоставить данную сумму.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Ливерпуль".

В этом сезоне Дембеле участвовал в 9 матчах Примеры, забив 1 гол.

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