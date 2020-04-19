"Арсенал" и "МЮ" интересуются Усманом Дембеле
Два топ-клуба Англии интересуются форвардом "Барселоны" Усманом Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, команды еще не делали запросов о трансфере 22-летнего нападающего.
Каталонцы готовы продать француза за 60 миллионов евро, однако пока ни один клуб не согласился предоставить данную сумму.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Ливерпуль".
В этом сезоне Дембеле участвовал в 9 матчах Примеры, забив 1 гол.
главное
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Реал" этим летом намерен приобрести де Лигта
-
В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона
Лента новостей
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт
-
Защитник сборной Беларуси высказался по поводу нежелания властей приостанавливать Высшую лигу
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Тарасов сыграл с женой в Just Dance
-
"Арсенал" и "МЮ" интересуются Усманом Дембеле
-
Кьеза летом может стать игроком "Ювентуса"
-
Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты
-
Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью
-
Каррера признался, что скучает по фанатам "Спартака"
-
Газизов подтвердил, что хавбеком "Уфы" Фоминым интересуется "Удинезе"
-
Представитель "Тоттенхэма" заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в клуб
-
Каррера рассказал, что делает во время карантина
-
Ребров: "Это просто стереотип, что фанаты "Спартака" отморозки"
-
1
Каррера рассказал о матче, который больше всего запомнился в "Спартаке"
-
Роналду отпраздновал день рождения племянницы во время карантина
-
1
Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
4
Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"
-
Каррера рассказал, что думает о результатах Тедеско в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18