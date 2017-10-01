"Арсенал" и "Наполи" нацелились на голкипера "Атлетик" Бильбао

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага попал в сферу интересов "Арсенала" и "Наполи", сообщает Merca Futbol.

По информации ресурса, испанский клуб не намерен отпускать 23-летнего голкипера и собирается продлить с ним соглашение.

Действующий контракт Аррисабалаги с "Атлетиком" рассчитан до лета 2018 года.

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