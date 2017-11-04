"Арсенал" и "Ньюкасл" поборются за Альмирона

Хавбек "Атланта Юнайтед" Мигель Альмирон может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Futnsoccer, в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Ньюкасл". Футболист согласен на переезд в Англию, но американский клуб може т много запросить за одного из своих лидеров.

В текущем сезоне Альмирон провел 30 игр, отметился 9 голами и 8 ассистами.

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