"Арсенал" и ПСЖ могут обменяться футболистами

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"Арсенал" и ПСЖ могут обменяться футболистамиПСЖ хочет подписать игрока "Арсенала" Маттео Гендузи, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Герту".

По информации L’Equipe, парижане могут предложить "канонирам" в обмен на Гендузи хавбека Юлиана Дракслера.

В сезоне 2020/2021 в немецкой Бундеслиге Гендузи провел 13 матчей и забил 2 мяча.

Дракслер выходил на поле в футболке ПСЖ в 11 играх Лиги 1. В его активе тоже 2 забитых мяча. 

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