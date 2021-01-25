"Арсенал" и ПСЖ могут обменяться футболистами

ПСЖ хочет подписать игрока "Арсенала" Маттео Гендузи, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Герту".

По информации L’Equipe, парижане могут предложить "канонирам" в обмен на Гендузи хавбека Юлиана Дракслера.

В сезоне 2020/2021 в немецкой Бундеслиге Гендузи провел 13 матчей и забил 2 мяча.