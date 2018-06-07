"Арсенал" и "Рома" поборются за немецкого защитника

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"Арсенал" и "Рома" поборются за немецкого защитника

"Арсенал" и "Рома" поборются за защитника "РБ Лейпциг" Лукаса Клостерманна, сообщает Bild.

По сведениям издания, оба клуба намерены купить 22-летнего немца в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Клостерманн сыграл за "РБ Лейпциг" 39 матчей и забил 1 гол.
 
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