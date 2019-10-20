"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех

"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами в матче 13-го тура РПЛ.

У гостей голом отметился полузащитник Андрей Мостовой, у хозяев мяч хавбек Александр Ломовицкий.

Отметим, что вратарь "Сочи" Сослан Джанаев в этой встрече отразил два пенальти из трех.

"Арсенал" - "Сочи" - 1:1 (1:1)

Голы: Мостовой, 6 - 0:1, Ломовицкий, 43 (с пенальти) - 1:1.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э.Кангва (Лесовой, 69).

"Сочи": Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Цаллагов (Полоз, 77), Померко, Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), Нобоа, А.Заболотный (Набиуллин, 68).

"Арсенал" с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

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