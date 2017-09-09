"Арсенал" и "Тоттенхэм" крупно побеждают в АПЛ



Завершились четыре матча 4-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" дома крупно обыграл "Борнмут", "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Эвертон". Кроме того "Брайтон" был сильнее "Вест Бромвича", а "Уотфорд" переиграл "Саутгемптон".

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:0 (2:0)

Голы: Уэлбек, 6 - 1:0, Ляказетт, 27 - 2:0, Уэлбек, 50 - 3:0

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Мустафи, Джака, Рэмзи (Коклен, 67), Озил, Бельерин, Уэлбек (Санчес, 75), Ляказетт (Жиру, 75).

"Борнмут": Бегович, Аке, Мингз (Фрэнсис, 46), Дэниэлс, Кук, Гослинг, Фрэйзер (Айб, 38), Кинг, Артер, Смит, Дефо (Муссе, 71).

"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 0:3 (0:2)

Голы: Кейн, 28 - 0:1, Эриксен, 42 - 0:2, Кейн, 46 - 0:3

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Бейнс, Кин, Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе, Классен (Дэвис, 46), Руни, Сандро Рамирес (Кэлверт-Льюин, 46).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Вертонген, Алли, Сиссоко, Эриксен (Дембеле, 71), Дайер, Триппьер, Кейн.

"Брайтон" – "Вест Бромвич" - 3:1 (1:0)

Голы: Гросс, 45 - 1:0, Гросс, 48 - 2:0, Хемед, 63 - 3:0, Моррисон, 77 - 3:1

"Брайтон": Райан, Данк, Зуттнер, Сальтор (Росеньор, 62), Даффи, Стивенс, Проппер, Гросс, Кнокерт, Марч, Хемед.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Доусон, Ньом, Хегази (Гиббс, 57), Филлипс, Бэрри, Ливермор (Моррисон, 71), Крыховяк, Родригес, Рондон (Берк, 57).

"Саутгемптон" – "Уотфорд" - 0:2 (0:1)

Голы: Дукуре, 38 - 0:1, Янмаат, 66 - 0:2

"Саутгемптон": Форстер, Худт, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз (Тадич, 46), Ромеу, Буфаль (Остин, 71), Редмонд, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69).

"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Холебас, Кабуль (Мариаппа, 61), Фемения (Янмат, 62), Дукуре, Клеверли, Ришарлисон, Чалоба, Каррильо, Грэй.

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