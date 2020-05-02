"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам

Теги арсенал лондонтоттенхэмстатистикауотфорд

"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам

"Арсенал" и "Тоттенхэм" являются лидерами текущего сезона АПЛ по числу полученных карточек.

Оба лондонских клуба имею в активе по 63 желтых карточек и 3 красных карточек.

В топ-5 также попали "Уотфорд" (61+3), "Борнмут" (57+3) и "Эвертон" (53+3).

После 29 туров в АПЛ лидирует "Ливерпуль", опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

Читайте также: Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов