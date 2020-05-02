"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам

"Арсенал" и "Тоттенхэм" являются лидерами текущего сезона АПЛ по числу полученных карточек.

Оба лондонских клуба имею в активе по 63 желтых карточек и 3 красных карточек.

В топ-5 также попали "Уотфорд" (61+3), "Борнмут" (57+3) и "Эвертон" (53+3).

После 29 туров в АПЛ лидирует "Ливерпуль", опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

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