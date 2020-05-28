"Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены подписать бесплатного Виллиана, так как у клубов нет денег на трансферы
"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, лондонские клубы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно, так как у него заканчивается контракт с "аристократами". У "Арсенала" и "Тоттенхэма" нет средств на трансферы, поэтому они рассматривают варианты только со свободными агентами.
В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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