"Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены подписать бесплатного Виллиана, так как у клубов нет денег на трансферы

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонские клубы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно, так как у него заканчивается контракт с "аристократами". У "Арсенала" и "Тоттенхэма" нет средств на трансферы, поэтому они рассматривают варианты только со свободными агентами.

В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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