"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за форварда "Милана"

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за форварда "Милана"

Форвард "Милана" Сусо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Metro, борьбу за 25-летнего испанца ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм". Клаусула в соглашении игрока с клубом составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Сусо 6 забитых мячей и 8 ассистов в 26 играх.

Отметим, что Сусо имеет опыт выступлений в АПЛ. В сезоне 2012\13 он играл за "Ливерпуль".

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