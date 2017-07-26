"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Ниццы" Сери

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Ниццы" Сери

"Арсенал" и  "Тоттенхэм" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику "Ниццы" Жану-Микаэлю Сери, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Также игроком интересуется "Суонси", который предложил за него 17 миллионов евро, но получил отказ.

26-летний Сери выступает за "Ниццу" с 2015 года, провел за клуб 72 матча и забил 10 голов.

Не пропустите: "Ницца" оценивает трансферную цель "Интера" в 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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