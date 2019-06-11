"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за игрока "Лацио"

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за игрока "Лацио"

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, албанский страж ворот входит в сферу интересов "Арсенала" и "Тоттенхэма".

"Орлы" оценивают 24-летнего голкипера в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стракоша сыграл за "Лацио" 44 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.

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