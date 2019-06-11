"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за игрока "Лацио"
Вратарь "Лацио" Томас Стракоша может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, албанский страж ворот входит в сферу интересов "Арсенала" и "Тоттенхэма".
"Орлы" оценивают 24-летнего голкипера в 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Стракоша сыграл за "Лацио" 44 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16