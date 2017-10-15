"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Махреза

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Махреза

Два клуба АПЛ заинтересованы в игроке "Лестера" Рияде Махрезе, сообщает Eurosport.

По информации ресурса, "Арсенал" и "Тоттенхэм" попытаются заполучить футболиста во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что трансфер Махреза оценивается в 34 миллионов евро.

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