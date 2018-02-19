"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

Защитник "Стивениджа" Бен Вильмот может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Вильмот провел 8 матчей и отметился одним ассистом.

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