"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

Защитник "Стивениджа" Бен Вильмот может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Вильмот провел 8 матчей и отметился одним ассистом.

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