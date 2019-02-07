"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, борьбу за 25-летнего немца ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ориентировочная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

Действующее соглашение Гинтера с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Гинтер выступает за клуб с 2017 года. За это время он провел 54 игры и забил 6 голов.

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