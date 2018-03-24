"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за опытного защитника

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс летом может сменить клуб.

Как сообщает The Sport Review, в услугах 30-летнего игрока заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отметим, что если "Вест Бромвич" вылетит в Чемпионшип, то клаусула Эванса снизится до 3,5 миллиона евро.

В настоящее время "Вест Бромвич" занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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