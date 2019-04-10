"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к хорватскому полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Интер", в свою очередь, готов продать игрока, но хочет получить за него порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний хорват провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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