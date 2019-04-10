"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича
"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к хорватскому полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Интер", в свою очередь, готов продать игрока, но хочет получить за него порядка 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 30-летний хорват провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
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|Хаддерсфилд Таун
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