"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"
Руководство "Хетафе" приняло решение выкупить трансфер полузащитника "Барселоны" Марка Кукурельи, сообщает Marca.
По сведениям издания, мадридский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Скорее всего, после этого хавбек будет продан, так как им интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Байер". "Хетафе" оценивает Кукурелью в 25 миллионов евро и 40 процентов от этой суммы получит "Барселона".
21-летний Кукурелья перешел в "Хетафе" летом 2019 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: "Арсенал" проявляет интерес к форварду "Вулверхэмптона". | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"
-
Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!
-
Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, возможно, фейковая
-
"Шахтер" уступил "Заре" в матче УПЛ
-
"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ
Лента новостей
-
Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"
-
Карпин рассказал, почему Мамаев пропустил матч с "Локомотивом"
-
Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона
-
"Интер" нацелился на воспитанника "Милана"
-
Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов
-
Семин прокомментировал победу "Локомотива" в матче с "Ростовом"
-
Евсеев ответил на обвинения в антифутболе после ничьей "Уфы" в матче с ЦСКА
-
"Галасатарай" не смог победить "Бешикташ" в чемпионате Турции
-
Дзюба подшутил над Слуцким, который одержал первую победу с "Рубином"
-
1
"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ
-
1
"Ювентус" хочет продлить контракт с Роналду
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром игры против "Оренбурга"
-
Отец Черышева рассказал о состоянии здоровья игрока
-
Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Десной"
-
Гончаренко прокомментировал результат матча с "Уфой"
-
Журналист Карпов раскрыл детали несостоявшегося трансфера Чалова в "Кристал Пэлас"
-
1
"Реал" собирается отпустить Йовича
-
"Атлетико" отменил тренировки команды
-
Жители Испании раскритиковали Черышева за пробежку на улице
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18