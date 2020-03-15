"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"

Руководство "Хетафе" приняло решение выкупить трансфер полузащитника "Барселоны" Марка Кукурельи, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Скорее всего, после этого хавбек будет продан, так как им интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Байер". "Хетафе" оценивает Кукурелью в 25 миллионов евро и 40 процентов от этой суммы получит "Барселона".

21-летний Кукурелья перешел в "Хетафе" летом 2019 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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