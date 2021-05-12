"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лиона"
Фото: Твиттер @OfficialFPL
Защитник "Лиона" Йоахим Андерсен может перебраться в Англию.
По сведениям The Telegraph, в услугах 24-летнего датчанина заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "канониры" хотят заменить им Давида Луиза, у которого летом истекает соглашение с клубом.
Известно, что "Лион" готов продать Андерсена за 20 миллионов евро.
В этом сезоне Андерсен находится в аренде в "Фулхэме", где забил один гол и отдал один ассиста в 29 играх.
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