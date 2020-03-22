"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Ливерпуля"

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ливерпуль" готов расстаться с хорватом, но оценивает его не менее, чем в 20 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляет "Лацио".

В нынешнем сезоне 30-летний Ловрен провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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