"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Норвича"

Защитник "Норвича" Макс Ааронс попал в сферу интересов двух топ-клубов АПЛ, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, 20-летний воспитанник "канареек" стал трансферной целью "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Рыночная стоимость перспективного фулбека оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Ааронс сыграл за "Норвич" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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