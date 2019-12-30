"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"
Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может оказаться в одном из клубов АПЛ, сообщает The Express.
По сведениям издания, купить перспективного француза хотят "Тоттенхэм" и "Арсенал".
И "шпоры", и "канониры" готовы заплатить за 21-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Боатенг готов перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13