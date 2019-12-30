"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"

Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может оказаться в одном из клубов АПЛ, сообщает The Express.

По сведениям издания, купить перспективного француза хотят "Тоттенхэм" и "Арсенал".

И "шпоры", и "канониры" готовы заплатить за 21-летнего футболиста требуемые 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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