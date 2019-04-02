"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за игрока сборной Шотландии

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер привлёк внимание двух топ-клубов АПЛ, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, на 25-летнего полузащитника сборной Шотландии претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм".

И "канониры", и "шпоры" видят в этом футболисте идеальную кандидатуру для усиления состава, поскольку он не только демонстрирует высокий уровень игры, но и стоит относительно недорого.

Трансферная стоимость Фрэйзера оценивается в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Борнмут" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Спортивный директор "Марселя" может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru