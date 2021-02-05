"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Айнтрахта"

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Айнтрахта"

Центральный защитник "Айнтрахта" Эван Ндика заинтересовал два топ-клуба АПЛ.

По информации Bild, заполучить перспективного француза хотят "Арсенал" и "Тоттенхэм". Также на него претендует "Саутгемптон".

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 22,5 миллиона евро.

За "Айнтрахт" Ндика выступает с лета 2018 года, сыграл 82 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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