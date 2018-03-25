"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Бернли"

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Бернли"

Защитник "Бернли" Бен Ми летом может сменить клуб.

Как сообщает Sportsmole, в услугах футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ориентировочная стоимость сделки составляет 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Бен Ми провел 29 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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