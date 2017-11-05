"Арсенал" и "Тоттенхэм" присоединятся к борьбе за Горетцку

В борьбу за хавбека "Шальке" Леона Горетцку вступают еще два клуба АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены заполучить игрока в январе. Ранее к футболисту проявляли интерес "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус".

В текущем сезоне Горетцка провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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