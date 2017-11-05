"Арсенал" и "Тоттенхэм" присоединятся к борьбе за Горетцку

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" присоединятся к борьбе за Горетцку

В борьбу за хавбека "Шальке" Леона Горетцку вступают еще два клуба АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены заполучить игрока в январе. Ранее к футболисту проявляли интерес "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус".

В текущем сезоне Горетцка провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
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