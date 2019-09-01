"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в феерическом матче

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"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в феерическом матче

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале матча счет открыл Кристиан Эриксен, а через полчаса преимущество "шпор" увеличил Харри Кейн. Перед свистком на перерыв разрыв в счете сократил Александр Ляказетт. Во втором тайме равновесие восстановил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:2)
Голы: Эриксен, 10 - 0:1, Кейн, 40 (с пенальти) - 0:2, Ляказетт, 45 - 1:2, Обамеянг, 71 - 2:2

"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 63), Гендузи, Джака, Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Ламела (Алли, 60), Сон Хын Мин, Кейн.

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