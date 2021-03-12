"Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут борьбу за норвежского полузащитника

Хавбек "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге может продолжить карьеру в более статусном английском клубе.

По информации Express, 23-летний футболист привлёк внимание "Арсенала" и "Тоттенхэма".

"Канониры" или "шпоры" летом могут купить норвежца за сумму около 26 миллионов евро.

В текущем сезоне Берге сыграл за "Шеффилд Юнайтед" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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