"Арсенал" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за Карамо

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему "Кана" Янну Карамо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Интер", но трансфер пока так и не состоялся.

19-летний Карамо выступает за "Кан" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 5 голов. Сыграл 2 поединка за молодежную сборную Франции и забил 1 мяч.

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