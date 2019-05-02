"Арсенал" и "Валенсия" назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

Тренерские штабы "Арсенала" и "Валенсии" определились со стартовыми составами на полуфинал Лиги Европы.

"Арсенал": Чех, Колашинац, Косьельни, Папастатопулос, Мустафи, Джака, Гендузи, Обамеянг, Озил, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт.

"Валенсия": Нето, Ронкалья, Диахаби, Гарай, Паулиста, Гайя, Парехо, Солер, Пиччини, Родриго, Гедеш.

Напомним, что поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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