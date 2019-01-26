"Арсенал" и "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Вильярреала"

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"Арсенал" и "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Вильярреала"

"Арсенал" и "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Вильярреала" Пабло Форнальса, передает Sport.es.

По данным издания, 22-летний испанец входит в список претендентов на покупку в обоих клубах.

Форнальса перешел в "Вильярреал" летом 2017 года из "Малаги" за 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 29 матчах, забил три мяча и сделал 4 ассиста.

"Вилярреал" занимает 19 место Ла Лиги.

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