"Арсенал" и "Вулверхэмптон" поборются за форварда сборной Уругвая

"Арсенал" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к нападающему "Валенсии" и сборной Уругвая Макси Гомесу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Валенсия" может расстаться с игроком, так как клуб испытывает серьезные финансовые сложности. Сумма отступных в контракте форварда составляет 140 миллионов евро, но он может быть продан дешевле.

В нынешнем сезоне 24-летний Гомес провел за "Валенсию" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В сборную Уругвая Гомес вызывается с 2017 года, провел за национальную команду 17 поединков и забил два мяча.

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