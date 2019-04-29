"Арсенал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Сампдории"

"Арсенал" и "Ювентус" проявляют интерес к бельгийскому полузащитнику "Сампдории" Деннису Прату, сообщает TMW.

По сведениям издания, английский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Сампдория" оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Прат провел за "Сампдорию" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с генуэзским клубом действителен до лета 2021 года.

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