"Арсенал" и "Ювентус" поспорят за победителя ЧМ-2018

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"Арсенал" и "Ювентус" поспорят за победителя ЧМ-2018

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Sport.es, борьбу за 25-летнего француза ведут лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус".

"Блауграна" готова продать центрбека, который большую часть сезона пробыл в лазарете. Однако сам футболист не горит желанием покидать "Камп Ноу".

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барселону" всего 14 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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