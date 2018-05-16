"Арсенал" имеет всего один вариант на пост главного тренера
Руководство лондонского "Арсенала" считает основным претендентом на пост главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, единственным вариантом для "канониров" остался тренер "Манчестер Сити" Микель Артета, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы.
При этом переговоры с остальными кандидатами не не увенчались успехом.
Напомним, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер покидает свой пост летом.
Не пропустите: Виейра не возглавит "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА
-
Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона
-
Прогнозируемый победитель и достойное выступление ЦСКА: итоги Лиги Европы
-
Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"
-
"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)
Лента новостей
-
Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"
-
Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Невилл: "Давайте надеяться, что наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ"
-
Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро
-
"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну
-
Перес предложил Зидану приобрести вингера ПСЖ
-
Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге
-
"Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками
-
Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов
-
Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖ
-
"Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму
-
Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезоне
-
Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"
-
"Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси
-
Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков
-
Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы
-
Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"
-
"Барселона" повесила ценник на Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30