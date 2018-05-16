"Арсенал" имеет всего один вариант на пост главного тренера

Теги арсенал лондонмикель артетаманчестер сити

"Арсенал" имеет всего один вариант на пост главного тренера
Руководство лондонского "Арсенала" считает основным претендентом на пост главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, единственным вариантом для "канониров" остался тренер "Манчестер Сити" Микель Артета, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы.

При этом переговоры с остальными кандидатами не  не увенчались успехом.

Напомним, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер покидает свой пост летом.

Не пропустите: Виейра не возглавит "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов