"Арсенал" имеет всего один вариант на пост главного тренера



Руководство лондонского "Арсенала" считает основным претендентом на пост главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, единственным вариантом для "канониров" остался тренер "Манчестер Сити" Микель Артета, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы.

При этом переговоры с остальными кандидатами не не увенчались успехом.

Напомним, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер покидает свой пост летом.

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