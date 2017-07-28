"Арсенал", "Интер" и "Ювентус" нацелились на перспективного чеха

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"Арсенал", "Интер" и "Ювентус" нацелились на перспективного чеха

Беппе Ризо, агент полузащитника "Удинезе" Якуба Янкто, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских топ-клубов.

"Арсенал" заинтересован в его услугах, а Янкто любит английский футбол. Его также хотят подписать "Ювентус", "Интер" и ещё несколько клубов" - сказал агент.

21-летний Янкто является воспитанником "Удинезе", за основную команду фриульцев выступает с 2015 года, сыграл 30 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Асколи".

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